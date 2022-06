L’office de tourisme de la Neuveville transformé

L’office de tourisme de la Neuveville change de propriétaire. La commune a racheté le bureau d’accueil touristique à Jura bernois tourisme pour 110'000 francs. Des travaux ont également été réalisés à hauteur de 40'000 francs. Ce rachat permet également d’offrir des périodes d’ouvertures plus grandes. L’office est désormais ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les visiteurs sont aussi accueillis les samedis et dimanches de mai à septembre de 9h à 15h. Le communiqué précise que Jura Tourisme a donné un mandat à la commune de La Neuveville « afin d’établir de manière concrète l’exploitation du bureau d’accueil ». /comm-fwo