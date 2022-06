« Sur la Rive » remporte le prix du pâturage boisé 2021

Le plus beau des pâturages boisés, c’est « Sur la Rive » à Bévilard. La commission des pâturages boisés du Jura bernois a remis vendredi matin son prix 2021, reporté à cette année. Les 60 hectares de la bourgeoisie de Bévilard exploités par David Bukhalter et Anja Messerli ont glané 89 points sur 100 dans les différents aspects jugés : agricole, forestier, environnemental et touristique. Pour cette neuvième édition, seuls trois candidats étaient en lice. David Burkhalter explique pourquoi ils ont participé :