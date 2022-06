Un récit militaire agrémenté d’une touche de question jurassienne

Tisser des liens entre l’évolution de l’armée suisse et la question jurassienne, c’est ce qu’ont fait Édouard Vifian et Hervé de Weck dans le tome III d’Histoire militaire du Jura et du Jura bernois. Cet ouvrage a été présenté vendredi matin à la presse. Ce livre a été tiré en 600 exemplaires. 300 ont déjà été réservés. Les deux auteurs cherchent à relater l’histoire des incorporés de notre région à travers les réformes militaires depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. Ils se sont inspirés de journaux de bord de certains colonels, mais aussi de différents blogs que l’on trouvait au début des années 2000.