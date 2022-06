Le football pour casser les barrières à St-Imier

Le football était à l’honneur samedi à St-Imier ce samedi. Le football du plaisir, du partage et du fair-play. C’était le grand retour du tournoi interinstitutions mis sur pied par La Pimpinière et le Team Vallon après une interruption due au Covid. Destiné aux personnes en situation de handicap mental qui travaillent ou résident dans des institutions de l’espace BEJUNE, il a acccueilli 12 équipes et pas moins de 150 joueurs au terrain de la Fin-des-Fourches. Jessica Tschan, l’une des organisatrices du tournoi, s'est réjoui d'avoir pu reléguer le handicap sur le banc des remplaçants :