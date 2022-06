Un projet biennois remporte le concours CanSat International

Des jeunes qui ont des étoiles plein les yeux. Après une année de travail et une semaine de compétition, l’équipe YesWeCan du Gymnase français de Bienne a remporté vendredi en Italie le premier prix du concours CanSat International. Le projet des six étudiants (Tiéblen Diarra, Thomas Li, Diego Pellaud, Gabriel Scheu, Emile Sauthier et Antoine Willemin), âgés entre 16 et 17 ans et épaulés par leurs enseignants de physique et de biologie, s’est démarqué parmi ceux des 25 équipes participantes, indique un communiqué transmis samedi matin. Organisé par la HES-SO en Suisse et par l’ESA (Agence Spatiale Européenne) au niveau européen, le CanSat est une compétition qui encourage des adolescents à envoyer leur propre satellite miniature dans l’atmosphère.

Fin septembre 2021, l’équipe YesWeCan s’est lancée dans le projet CanSat. Elle a ensuite lancé son module à Payerne en avril 2022 et, après avoir rendu un rapport, a été sélectionnée pour représenter la Suisse au concours européen en Italie organisé par l’ESA. Pour sa deuxième expérience, l’équipe YesWeCan a choisi de mesurer s’il y a de la vie à l’endroit où leur « CanSat », un mini satellite composé d’une bouteille de soda devant effectuer diverses mesures, atterrit. /comm-ech