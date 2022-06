Bienne : homme blessé au couteau, appel à témoin

Un homme a été attaqué au couteau lundi après-midi à Bienne. Il se trouvait sur la place de la Gare lorsque la police cantonale bernoise a été appelée. Après avoir reçu les premiers soins, la victime a été conduite en ambulance à l’hôpital.

Selon les premières constatations, une altercation entre le blessé et un autre homme avait eu lieu peu de temps auparavant à la rue de la Gare. Les deux hommes impliqués se sont retrouvés un peu plus tard à la gare de Bienne. Ces derniers se sont alors à nouveau affrontés et l'un d'eux a été légèrement blessé avec un couteau.

L’auteur présumé de l’attaque a pu être interpellé par les forces d'intervention et a été emmené dans un poste de police pour y subir un interrogatoire.





Témoins recherchés

Dans un communiqué diffusé mardi, la police cantonale bernoise annonce avoir ouvert une enquête sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Elle recherche des personnes ayant assisté à la scène ou pouvant fournir d’autres informations utiles. Les témoins sont priés de s'annoncer au numéro de téléphone 032 324 85 31. /comm-ddc