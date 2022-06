L’école du Sahligut plus proche de la nature

Une place de jeu et de récréation qui intègre plus de nature, à Bienne. L’établissement primaire du Sahligut, dans le quartier de Mâche, bénéficie d’une subvention dans le cadre du projet Cour verte. Une initiative soutenue par différentes institutions, dont la fondation Roger Federer. Elle vise à favoriser la mise en place de cours de récréation et de places de jeux attrayantes qui encouragent le mouvement et la découverte, tout en garantissant une proximité avec la nature.

La somme allouée à l’école du Sahligut, 40'000 francs, est trop modeste pour se lancer dans une réalisation, mais suffisamment importante pour donner un élan, selon le codirecteur de l’entité scolaire Mâche, Markus Bernsau :