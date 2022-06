Une centaine de postes à pourvoir pour la rentrée 2022

La rentrée 2022 du canton de Berne s’annonce tendue. De nombreux postes sont encore à pourvoir dans l'enseignement. Au total, toutes durées confondues, 181 offres d’emploi sont encore disponibles, dont 109 à durée indéterminée. Un chiffre en baisse d'un tiers comparé à la semaine dernière. Mais la situation reste toutefois tendue compte tenu des effectifs encore manquants, s'inquiète le canton de Berne dans un communiqué diffusé mardi.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, près d’un millier de personnes se sont manifestées afin d’aider à la scolarisation de jeunes Ukrainiennes et Ukrainiens. La Direction de l’instruction publique et de la culture appelle toutefois les personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement à se manifester au plus vite, afin de garantir une rentrée 2022 réussie. /comm-elc