EspaceStand apprécié par les écoliers

EspaceStand a rencontré du succès, mais peut encore faire mieux. Le festival pour et par le jeune public s’est terminé mardi à Moutier après 12 jours de spectacles, concerts et animations. Le responsable communication de l’événement Célien Milani tire un bilan positif, mais qui pourrait l’être encore plus à l’avenir. Si les écoliers se sont déplacés en masse (quelque 1'200 jeunes) pour assister aux différents spectacles qui leur étaient réservés, c’est du côté des événement pour le tout public que Célien Milani est un peu déçu de l’affluence. Et pourtant les animations étaient pensées pour les jeunes, mais elles peuvent aussi plaire à un public adulte.