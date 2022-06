Bienne : le complexe sportif des Champs-de-Boujean passe la rampe

Les Biennois voteront bien sur la halle multisports aux Champs-de-Boujean. Le Conseil de ville a adopté jeudi soir un crédit de 26,6 millions de francs, dont 17,5 à la charge de la Ville de Bienne, pour ce complexe sportif de trois étages. Pour rappel, la Ville s’est doté de trois partenaires dans le cadre de ce projet : la société de gymnastique Turnzentrum Bern (TZB), le Centre national de performance d’escalade sportive du Club Alpin Suisse (CAS) et les clubs d’inline hockey implantés à Bienne. Un partenariat qui lui permettra de financer et d’exploiter les salles.





« On a franchi une étape de plus »

C’est une première victoire pour les amateurs d’inline hockey venus assister aux débats. « On est super content, on a franchi une étape de plus », a réagi le président des Seelanders Vincent Monbaron. Mais le matche ne fait que commencer : « On espère que les Biennois disent oui lors du vote populaire en septembre ».