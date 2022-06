Pédagogie électrique à St-Imier

L’Espace découverte Energie se donne un nouveau coup de boost. EdE a inauguré mercredi dans les locaux de l’EXPO Electro à St-Imier sa toute nouvelle salle GoGy (pour Go for Energy). Elle est destinée à l’accueil des classes et des groupes et vise à leur faire découvrir de manière interactive les transformations de l’énergie, alors qu’une maquette illustre le potentiel de la région. C’est justement au-dessus de cette maquette que Moussia de Watteville, directrice d’Espace découverte énergie nous guide :