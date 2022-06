Presque tous les jeunes ont trouvé une place pour la rentrée

Les études gymnasiales ont la cote après la pandémie de coronavirus. La Direction bernoise de l’instruction publique et de la culture (INC) a transmis jeudi ses statistiques annuelles. Les jeunes qui sortent de l’école obligatoire, dans la partie francophone du canton, sont 96% à avoir une solution de formation pour la rentrée. Seuls 38 élèves n’ont pas encore choisi leur voie en juin cette année dans la région. Les chiffres d’entrée dans une formation professionnelle initiale restent stables (348 élèves commenceront un apprentissage cette année contre 336 l’année passée). Par contre, la proportion d’inscriptions au gymnase a augmenté de manière significative, passant de 22 à 31% en une année. Dans la partie germanophone, ce chiffre est passé de 21 à 22%. Le chef de la section francophone de l’Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle, explique que « cette hausse significative est une certainement un effet du Covid : peu de stages étaient possibles et puis, à peu près toutes les manifestations de promotion de l’apprentissage, ainsi que les portes ouvertes dans les écoles professionnelles ont été annulées ». Selon Florent Cosandey, « cela a eu un impact important sur les choix professionnels des jeunes ».