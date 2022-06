Un mort dans un accident de la route à Lajoux

Un accident mortel de la circulation s’est déroulé mercredi soir, vers 20h20, sur le territoire de la commune de Lajoux. Un homme qui venait du Prédame au volant d’une petite fourgonnette a dévié sur sa gauche pour une raison inconnue. Le véhicule est sorti de la route et a percuté frontalement un arbre situé en bordure de chaussée. Le choc s’est produit à la hauteur du lieu-dit « Les Vacheries de Lajoux ». Le SIS La Courtine et le groupe de désincarcération du centre de renfort de Tramelan sont intervenus sur place mais en vain. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident. La route a été fermée durant plus de trois heures et une déviation a été mise en place. /comm-fco