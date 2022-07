Négocier la vérité avec les images

Les archives photographiques pour négocier la vérité. C’est ce à quoi s’intéresse le Photoforum Pasquart à Bienne, qui a présenté ce vendredi deux nouvelles expositions. Celles de l’Iranienne Sheida Soleimani et du Belge Emmanuel Van der Auwera. Elles s’inscrivent dans le cadre du programme annuel du Photoforum 2022, intitulé « Seeing through Clouds », qui s’intéresse au rôle des archives photographiques et à leur prétendue vocation documentaire. « À l’ère du numérique, comment s’assurer que les images que l’on voit montre la vérité », s’interroge Ursina Leutenegger, médiatrice au Photoforum.