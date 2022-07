Le Braderie bat son plein à Bienne

Plus de 100’000 personnes sont attendues ce week-end dans les rues de Bienne. La braderie se tient dans le centre-ville de la cité seelandaise depuis vendredi et jusqu’à dimanche soir. Elle a retrouvé son format habituel après avoir été impactée par la pandémie. En 2020, la manifestation avait été annulée et elle s’était tenue dans une version restreinte en octobre dernier. Aucune restriction sanitaire n’est à l’ordre du jour pour cette édition qui s’annonce particulièrement festive. Après une première soirée, le président du comité d’organisation, Peter Winkler, tire un bilan positif. Selon lui, l’ambiance est très conviviale et les fêtards contents de se retrouver.