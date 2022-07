L’Imériale a fait le plein de visiteurs

L’envie de refaire la fête était bien perceptible ce week-end à St-Imier. De retour après trois ans d’absence pour cause de pandémie, l’Imériale a réuni environ 12'000 personnes vendredi et samedi. Selon le nouveau président du comité d’organisation, Gaël Lardon, le cortège de la première soirée a particulièrement attiré du monde. Le responsable souligne que les sociétés locales et les commerçants ont fait le plein lors de la manifestation. Certains ont même dit n’avoir jamais vu autant de fêtards dans les rues de la cité imérienne. Aucune échauffourée n’a, par ailleurs, été signalée d’après Gaël Lardon, hormis un début de bagarre qui a rapidement été réglé. /alr