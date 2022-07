La fin de la Question jurassienne s’invite à Mont-Girod

Le député du PEV au Grand Conseil, Tom Gerber, a lui estimé qu’il fallait désormais aller de l’avant avec humilité et respect. Il considère que la Question jurassienne est définitivement close. « C’est important de dire que l’affaire institutionnelle est terminée. On ne veut plus discuter. C’est important de tourner la page. Il faut qu’on passe à autre chose », a-t-il expliqué. Tom Gerber entend toutefois rester attentif en tant que député à l’évolution de la situation, notamment au retrait des articles 138 et 139 de la Constitution jurassienne.