Une Braderie particulièrement « joyeuse » à Bienne

La Braderie de Bienne a réussi son retour. La manifestation s’est déroulée durant tout le week-end dans le centre-ville de la cité seelandaise. Elle avait été annulée en 2020 pour cause de pandémie et s’était tenue dans une version restreinte en octobre dernier. Cette année, aucune restriction sanitaire n’était en vigueur. De quoi faire la fête comme il se doit pour les plus de 120'000 personnes attendues. Au moment de tirer un bilan, le président de la Braderie, Peter Winkler, est satisfait même s’il n’a pas de chiffres précis au niveau de la fréquentation. Le responsable indique que les rues de Bienne étaient particulièrement pleines le samedi soir. La première soirée du vendredi a, selon lui, attiré un peu moins de monde. Quoiqu’il en soit, les fêtards semblaient joyeux de se retrouver, précise-t-il.

Peter Winkler précise qu’aucun incident particulier n’a été signalé par la police cantonale bernoise. /alr