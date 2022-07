Mobilité : le canton revoit sa copie

Un système de transport efficace, sûr et durable : c’est l’objectif de la Stratégie de mobilité globale 2022 du canton de Berne. Le document adopté pour la première fois en 2008 vient d’être mis à jour par le Conseil-exécutif. Le domaine de la mobilité a connu de nombreux changements en près de 15 ans. C'est particulièrement le cas dans les zones urbaines où la population augmente et le trafic se densifie. Surtout, le numérique pèse de plus en plus dans la mobilité, le partage de véhicules se développe, sans oublier la popularité des vélos électriques qui ne fait qu’augmenter.



Il fallait donc prendre en considération tous ces aspects et mettre à jour la stratégie, ce que le canton vient de réaliser avec un accent mis sur des offres de mobilité plus flexibles et une mise en réseau des différents moyens de transport. Autrement dit, il s’agit de pouvoir rendre plus facile la combinaison des modes de transport sur un même trajet. Par exemple : stationner sa voiture, prendre un vélo électrique en libre-service, monter dans un train, etc.



Selon le communiqué diffusé lundi par le canton, la Stratégie doit permettre de concevoir un trafic climatiquement neutre à l’horizon 2050, avec des nuisances sonores et lumineuses réduites au minimum. A noter que la Stratégie de mobilité globale a une valeur contraignante pour l’administration cantonale. Sa mise en œuvre sera contrôlée tous les quatre ans, avec des remaniements possibles. /comm-oza