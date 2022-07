« JB Forever » : Bellmund

C'était le dernier volet de JB Forever qui s'était donné pour mission de vous faire découvrir de l'intérieur toutes les communes du Jura bernois et ensuite de la région Bienne-Seeland. Pari tenu et on espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu de réaliser ces reportages. On a eu la chance de venir à votre rencontre, de regarder d'un autre oeil notre magnifique région et de découvrir des joyaux cachés parfois juste sous notre nez ! /nch-sbo