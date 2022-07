La fête africaine animera à nouveau Moutier

C’est le retour d’une journée de partage exotique à Moutier. Le Cinoche et l’Association des Amitiés Burundi-Suisse organisent samedi la fête africaine qui aura lieu au Cinoche et dans la cour de l’école du Clos. Après deux années de pause forcée à cause du coronavirus, cet événement ancré dans le paysage culturel prévôtois revient. Le film « L’Afrique des femmes », réalisé par Mohammed Soudani, Algérien établi au Tessin, sera projeté en avant-première dès 17h30, avant la partie récréative et festive dès 19h. Voilà 40 ans qu’est née l’amitié entre Moutier et le Burundi. La cité prévôtoise est d’ailleurs jumelée à la commune burundaise de Buhinyuza, ce qui a permis de développer de nombreux projets dans cette région africaine.





Plusieurs axes pour favoriser le développement

L’aide de Moutier dans ce pays d’Afrique se matérialise dans plusieurs domaines. Un des axes prioritaires porte sur le fonctionnement d’un four tunnel qui permet la création de briques et de tuiles, un autre concerne le soutien aux enfants pour permettre à ces derniers de bénéficier de soins ou d’assurer leur scolarité. L’Association des Amitiés Burundi-Suisse veille aussi sur les enfants burundais réfugiés et établis aujourd’hui en Ouganda, par exemple. En l’absence de manifestation en raison du Covid-19, Désiré Ntisinzira, membre de la commission communale de coopération, salue l’entraide des Prévôtois qui ont continué à soutenir les actions menées au Burundi. Il se réjouit toutefois de pouvoir renouer avec un événement convivial qui offre une vitrine à l’investissement consenti dans ce pays africain. D’ailleurs, tous les bénéfices réalisés samedi seront reversés à la commission municipale de coopération pour ses activités à Buhinyuza, au Burundi. /mle