A 180 degrés : de l'industrie aux pompes funèbres (1/6)

Cet été, tous les jeudis, RJB part sur les traces de destins professionnels particuliers. Des personnes qui ont changé de voie en prenant parfois un virage à 180 degrés. On commence ce jeudi avec Michaël Chételat, de Moutier. Cet ancien responsable de production s’est tourné vers un domaine plutôt particulier, celui des pompes funèbres et des nettoyages après suicides homicides ou accidents. A 41 ans, le Prévôtois explique que le monde industriel ne lui convenait pas. « Je ne me voyais pas continuer à mettre la pression sur des opératrices ou opérateurs, à leur demande toujours davantage, toujours plus vite. Aujourd’hui, j’ai l’impression de faire quelque chose d’utile et qui rend service tout en prenant le temps. »