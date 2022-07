Le raisin a souffert en 2021

Le vigneron bernois 2022 vient de Douanne. Nick Bösiger a reçu son prix ce jeudi des mains du conseiller d’Etat Christoph Amman. Une cérémonie qui a eu lieu à la Maison des Vins du lac de Bienne. Même si la journée est aux célébrations, l’année viticole 2021 a été compliquée.

Avec tout juste 974 tonnes de raisin mis en vinification, 2021 a produit la récolte la plus faible depuis des décennies. Le gel nocturne, des précipitations violentes et la propagation de maladies dans les vignes favorisée par les conditions météorologiques compliquées ont provoqué des pertes massives peut-on lire dans un communiqué du canton de Berne. Le conseiller d’État Christoph Ammann a aussi tenu à remercier les vignerons pour leur engagement et a déclaré « les gens ont envie de sortir et de profiter. Ils ont envie de produits locaux. Ils ont envie de qualité. Surfez sur cette vague ! »





Bonnes prévisions pour 2022

Pour l’instant, l’année en cours s’annonce prometteuse. Les températures des dernières semaines ont été idéales. Les raisins ont bien pu se développer et les précipitations de la fin juin sont arrivées au bon moment a indiqué le commissaire viticole du canton de Berne, Jürg Maurer. Si ces conditions se maintiennent la récolte devrait être bonne. Le plus grand risque d’ici les vendanges reste la grêle.





Les lauréats

En tout, 106 vins et 25 viticultrices et viticulteurs du canton de Berne étaient en lice pour le prix du « Vin bernois de l’année ».