Le CAJ anime la fin de l’été

Le CAJ sort dans les villages à la fin de l’été. Le Centre animation jeunesse de Péry-La Heutte et environs a présenté vendredi trois projets pour la rentrée. Pour la première fois, un cinéma plein air itinérant proposera des films à Orvin, Sonceboz-Sombeval, Corgémont, La Heutte et Péry les soirs du 15 au 19 août. Les entrées sont « au chapeau ». Les spectateurs sont invités à prendre avec eux chaises ou couvertures pour passer un moment convivial devant des films tout public. Le CAJ a prévu une solution de repli en cas de mauvais temps. Le Centre animation jeunesse organisera aussi un événement culturel Première Scène, durant lequel les jeunes de 10-20 ans du Jura bernois et du Jura pourront se produire devant le public. Ce sera le 27 août prochain à l’ancienne école de la Heutte. Les jeunes sont invités à envoyer une maquette et une présentation de leur projet par mail au CAJ avant le 12 août. Une session d’enregistrement dans un studio professionnel est à gagner.

Enfin, le CAJ met sur pied des formations pour les professionnels, bénévoles ou membres d’associations. La première se tiendra du 11 au 13 août à Mont-Soleil sur le thème de l’éducation populaire. La seconde aura lieu du 30 septembre au 2 octobre à Mont-Tramelan. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du Centre animation jeunesse. /comm-lbe