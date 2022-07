Valoriser le patrimoine horloger tramelot

Le patrimoine horloger de Tramelan mérite d’être préservé et valorisé. L’association Montre-Moi Tramelan a été fondée ce printemps pour éviter que le savoir-faire du village ne tombe dans l’oubli. C’est que les premières traces horlogères remontent à 1729 à Tramelan, une histoire qui transpire encore à travers bâtiments, témoignages et aussi une multitude d’objets que l’association veut mettre en valeur. L’impulsion politique a été donnée en 2020 au Conseil général par Thierry Gagnebin, lequel avait déposé une motion largement acceptée par les élus. Selon lui, l'histoire tramelote est spécifique avec une constellation de petits ateliers et près de cent marques horlogères qui existaient par le passé. D'où l'importance d'accorder une attention particulière à cette tradition souvent méconnue :