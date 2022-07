Succès de la journée PluSport à Macolin

C’est la plus grande fête du sport-handicap en Suisse. La journée PluSport a rencontré un grand succès dimanche à Macolin. Plus de 1'000 participants ont été annoncés, ils se sont adonnés à de nombreuses disciplines sportives sous le regard de l’ancien conseiller fédéral Samuel Schmid. PluSport a reçu le prix de la Société internationale des Droits de l’homme pour ses efforts de promotion du sport pour et par les personnes en situation de handicap. L'organisation compte 90 groupes sportifs, fédérations sportives et membres collectifs avec environ 10'000 membres actifs et 2'000 enseignants de toute la Suisse. /comm-oza