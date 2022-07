Des femmes d'exception : Elise Benoit Huguelet (2/5)

Durant tout l’été, nous vous proposons de partir à la découverte de cinq femmes exceptionnelles du Jura bernois. Des statues de ces pionnières ont été créées et sont désormais exposées dans leurs villages d’origines. Une initiative qui a vu le jour pour marquer les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse. Nous nous rendons ce lundi à Vauffelin. Elise Benoit Huguelet y a vu le jour en 1820 et est décédée en 1906 à Frinvilier. Elle est devenue la première sage-femme de la Baroche. Une profession qu’elle a exercée durant six décennies. Michel Huguelet, descendant d’Elise Benoit Huguelet, a découvert cette aïeule au travers des récits de sa tante, « ça ne nous intéressait pas trop, mais on aurait mieux fait d’écouter comme il faut et aujourd’hui on serait bien mieux au clair ».