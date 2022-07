Le comité de seeland.biel/bienne au complet

Seeland.biel/bienne complète son comité et soutient trois nouveaux projets. Les maires des communes-membres ont élu fin juin Petra Frommert de Cerlier, Raynald Richard de Monsmier et Adrian Hutzli de Täuffelen au comité. Après six mois, le comité est à nouveau au complet, précise mardi un communiqué de l’association qui met en réseau les 61 communes du Seeland et encourage la collaboration au sein de la région. Lors de l’Assemblée des membres à Aarberg, le rapport annuel et les comptes 2021, qui bouclent sur un déficit de 43'000 francs, ont été validés à l’unanimité.

Le comité soutient trois nouveaux projets de Nouvelle politique régionale (NPR). Le comité demande à la Confédération et au canton un soutien financier pour leur mise en œuvre. Seeland.biel/bienne précise qu’il s’agit du projet « Peters Insel-Weg » qui vise à sensibiliser les visiteuses et visiteurs aux valeurs naturelles et culturelles de l’île St-Pierre avec un sentier d’aventure et des histoires préparées visuellement.

Ensuite, le projet « Youngpreneurs Biel/Bienne Seeland » dont l’objectif est d’initier les élèves et les apprentis à l’entrepreneuriat au cours de leur formation régulière et de les familiariser avec la pensée et l’action entrepreneuriales de manière pratique.

Enfin, le projet « Eco Circular Lyss Seeland » qui vise à fermer les cycles de production alimentaire, qui existent déjà dans la zone industrielle de Lyss Nord. /comm-lbe