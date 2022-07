Tramelan renomme ses lieux-dits

La commission a consulté le professeur Andres Kristol, linguiste et dialectologue, auteur, entre autres, co-auteur du Dictionnaire toponymique des communes de Suisse et Julie Rothenbühler, doctorante, collaboratrice au Centre de recherche pour l’étude des noms de lieux, à l’Université de Berne. Raoul Voirol, expert tramelot et ancien enseignant, a également été sollicité pour s’adonner à la tâche. Il effectue actuellement un travail de recherches sur les toponymes locaux. Son livre doit d’ailleurs paraître l’année prochaine. Pour ses recherches, Raoul Voirol s’est notamment constitué une collection d’ouvrages : dictionnaires ou livres spécialisés sur les lieux-dits. Ces noms ont été inventés il y a plus de 80 ans par des personnes lors de leurs activités professionnelles ou à travers des anecdotes. Parfois, les noms ont été mal placés et les recherches de Raoul Voirol permettent d’en saisir les raisons.