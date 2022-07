L’industrie régionale poursuit sur son élan, malgré l’inflation

L’industrie régionale fait face à une situation paradoxale, entre un volume d’affaires élevé et une indéniable inflation. Le niveau d’activité du secteur secondaire va rester très soutenu, selon le baromètre trimestriel présenté mercredi par la Chambre d’économie publique du Jura bernois. Il s’est encore renforcé lors du premier semestre de l’année et suggère actuellement une pleine utilisation des capacités. Les prévisions en matière d’entrées de commandes indiquent d’ailleurs qu’un palier, élevé, est peut-être atteint. Cela s’avère toutefois moins rémunérateur pour les entreprises en raison de la hausse généralisée des prix, même si elles cherchent à contenir les dommages en adaptant leurs tarifs. La cherté de certaines matières, la pénurie de composants ou des effets de change brutaux mettent, en effet, les marges des entreprises et leur profitabilité sous pression.