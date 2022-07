La Neuveville, village suisse de l’année ?

Notez que parmi les huit villages finalistes, il y en a deux par région du pays. A savoir des Grisons (Mulegns/Riom et Guarda), du Tessin (Loco-Val Onsernone et Sobrio), de la Romandie (La Neuveville et St-Pierre-de-Clages en Valais) et de la Suisse alémanique (Berneck, dans le canton de St-Gall et Urnäsch en Argovie). Les votes sont ouverts sur ce site jusqu’au 4 août. /lyg