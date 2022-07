Il faut sauver les jeunes martinets de la canicule

C’est l’été, le soleil brille et les oiseaux chantent. Enfin pas toujours. Avec le retour de la canicule, les jeunes martinets sont en danger. Face aux températures élevées, certains de ces oisillons étouffent dans leur nid et décident de sauter dans le vide pour s’en échapper. Mais comme ils ne savent pas encore voler, ils finissent souvent blessés. Une situation qui préoccupe particulièrement Dominique Eggler. Cette journaliste à la retraite s’occupe et gère toute seule la station de soins aux oiseaux sauvages qui se trouve chez elle à Cormoret. Nous lui avons rendu visite alors qu'elle nourissait des animaux recueillis :