Regine Schneeberger à la tête de la prison de Thorberg

Regine Schneeberger Georgescu a été choisie pour prendre la tête de l’Établissement pénitentiaire de Thorberg, dont elle est la directrice suppléante depuis deux ans. Elle sera la première femme à exercer la plus haute charge dans cet établissement concordataire d’exécution en milieu fermé pour hommes. Elle succède à Hans-Rudolf Schwarz, qui partira à la retraite cet automne. Le canton de Berne indique dans un communiqué jeudi que Regine Schneeberger Georgescu est une fine connaisseuse de l’exécution judiciaire en Suisse.

Pour rappel, l’établissement pénitentiaire de Thorberg assure l’exécution en milieu fermé des peines et mesures par plus de 170 hommes venant des onze cantons du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale. /comm-sbo