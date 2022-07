Risque d'incendie marqué dans le canton

Le risque d'incendie de forêt est passé au stade 3 sur 5 dans le canton de Berne. Il a été qualifié jeudi de « marqué » par les autorités. En l'absence de pluie et sous l'effet de la chaleur ainsi que du rayonnement solaire, les feuilles mortes et aiguilles qui jonchent le sol sont devenues extrêmement inflammables, avertit le canton dans un communiqué. La bise qui a soufflé ces derniers jours a en outre aggravé le desséchement des sols. Afin d'éviter tout départ d'incencie, la population est invitée à s'abstenir de faire du feu en cas de conditions venteuses. Des foyers fixes avec fonds bétonnés doivent être privilégiés. Il est également primordial de surveiller le feu en permanence et d'éteindre immédiatement les flammèches.







Une situation qui va durer



Les fortes chaleurs qui régneront au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine aggraveront encore le danger d'incendie, préviennent les autorités. La situation n'est donc pas près de se détendre. L'Office des forêts et des dangers naturels surveille la situation. Les Préfectures, elles, peuvent décider si des mesures supplémentaires sont nécessaires. Pour l'heure, il n'y a pas d'interdiction officielle. /comm-oza