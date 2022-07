Une chanteuse de la région distribuée par Universal Music

Ce n’est pas tous les jours que l’on voit ses chansons distribuées par le célèbre label Universal Music. C’est pourtant ce qui vient d’arriver à Sarah Muller, alias Soy Sarita. Originaire de Perrefitte, l'artiste de 31 ans a été coiffeuse et championne suisse junior de VTT. Elle chante depuis plusieurs années et s'inspire de ses expériences personnelles pour composer ses chansons. Elle a notamment vécu plusieurs ruptures amoureuses et été victime de harcèlement scolaire. La personne qui produit ses musiques lui a proposé de passer à un style plus jovial et plus latino. Le résultat : un premier single baptisé « Vida loca » - dont le clip est sorti vendredi dernier – et qui est donc porté par Universal Music. Un album est également en cours de préparation. Soy Sarita écrit ses propres textes depuis un peu plus de deux ans et revient sur son parcours musical :