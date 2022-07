Un retour couronné de succès pour l’Open Air cinéma de Malleray

Le public a répondu présent pour la 24e édition de l’Open Air cinéma de Malleray. La manifestation s’est déroulée de mercredi à samedi soir à la place de sport de Champ Martin. Elle a réuni 2'879 spectateurs, en tout. Les soirées de vendredi et de samedi ont rassemblé respectivement 920 et 930 personnes. Les organisateurs se disent très satisfaits. Ils évoquent « une excellente cuvée même si elle n’a pas battu de record » et soulignent que le retour de l’Open Air cinéma de Malleray était très attendu par le public. La manifestation n’avait pas pu se dérouler en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Les organisateurs indiquent également que l’événement s’est tenu dans l’ambiance de fête du village qui caractérise la manifestation. Quatre films étaient au programme : Maison de retraite, Irréductible, Top Gun et Les Minions 2. L’Open Air cinéma de Malleray fêtera sa 25e édition l’an prochain et les organisateurs entendent d’ores et déjà marquer le coup. /fco