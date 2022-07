Accueil de réfugiés ukrainiens : « C’est important d’apprendre le français pour comprendre le monde à Moutier » (2/2)

Six heures de cours pour, petit à petit, gommer la barrière de la langue. Cela fait un peu plus de deux mois que Jean Heyer donne des cours de français aux Ukrainiens à Moutier. Une expérience enrichissante, tant pour les élèves motivés et assidues que pour leur professeur Jean Heyer. Il se dit très fier des progrès effectués : alors qu’ils ne parlaient pas un mot de français à leur arrivée, ils peuvent maintenant s’exprimer et même donner une interview. Des progrès que l’ancien instituteur a vu s’étoffer au fil des semaines, grâce à une méthode bien à lui : celle avec laquelle il a lui-même appris quand il était enfant. Cependant il avoue sans gêne qu’il était un peu inquiet avant de débuter les cours car c’était sa première expérience d’enseignement du français en langue étrangère. Également car au départ, la demande de Valérie Borruat concernait 16 élèves, un nombre qu’il n’aurait pas su gérer. Ainsi avec ses quatre élèves – Anna, Maryna, Tatiana et Bogdan – il peut prendre plus de temps pour les laisser parler, tout en suivant un programme fixe d’apprentissage. Et pour le moment, cela porte ses fruits. /lyg