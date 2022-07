Interdiction des feux en forêt

C’était attendu avec la canicule et la sécheresse ambiante : le canton de Berne a relevé ce mardi matin le risque d’incendie au degré « fort » de 4 sur 5. Dès à présent, il est interdit de faire du feu et d’utiliser des feux d’artifice en forêt ou à proximité jusqu’à nouvel avis. En dehors d’un périmètre de 50 mètres, il est permis de faire du feu mais uniquement dans des foyers fixes et avec la plus grande prudence. Le canton recommande également de s’abstenir de faire un feu quand le vent souffle. Et en dehors des foyers fixes, que vous soyez en forêt ou non, il est interdit d’enflammer quoi que ce soit.

Pour le moment, il est encore trop tôt pour savoir si vous pourrez faire des feux d’artifice pour la fête nationale du 1er août. Les préfets du canton de Berne espèrent toutefois que les orages attendus ces prochains jours détendrons la situation. Mais il faudra pour cela que les précipitations arrosent l’ensemble du territoire durant plusieurs jours… il faudra donc encore patienter pour savoir si les allumettes bengales et autres artifices du 1er août pourront être allumés ou non.

L’Office des forêts et des dangers naturels du canton de Berne précise une nouvelle fois qu'elle surveille le risque d’incendie de forêt en permanence. /comm-lyg