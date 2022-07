La fête de la vieille ville de Moutier est de retour

La fête de la vieille ville va pouvoir à nouveau faire bouger Moutier. Après l’annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire, l’évènement, organisé en alternance de la Braderie prévôtoise, revient les 2 et 3 septembre, selon un communiqué publié mardi. Sa 9e édition réserve au public le concours des soupes organisé dans le cadre de la semaine du goût et différentes animations musicales qui feront la part belle à des groupes et DJs régionaux. À noter encore la participation, en ouverture, de l’École de musique du Jura bernois et de l’École jurassienne et Conservatoire de musique. Le corps des sapeurs-pompiers sera également de la partie et procédera à des démonstrations. /comm-lge