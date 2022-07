Le marché automobile ronfle

Le nombre de nouvelles mises en circulation est en nette diminution sur les routes de la région. Les nouvelles immatriculations ont fléchi depuis le début de l’année. Il y en a eu 11'042 qui concernaient les voitures de tourisme dans le canton de Berne au premier semestre de cette année, contre 14'531 à la même période de 2019. Cela représente une baisse d’environ un quart. Si on ne prend en compte que les véhicules thermiques (essence et diesel), la diminution est de 57% (13'037 nouvelles immatriculations entre janvier et juin 2019, 5'626 entre janvier et juin 2022). Le vice-président de l’Union professionnelle suisse de l’automobile, Charly Rossé, l’explique notamment par les conséquences de la guerre en Ukraine. En effet, d’après lui, les délais de livraison sont de plus en plus longs.