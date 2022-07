Restrictions d’eau à Saicourt et au Fuet

Restrictions pour l’approvisionnement en eau potable dans les villages du Fuet et de Saicourt. En raison de la période de sécheresse, le Service des eaux est contraint de prendre des mesures. L’utilisation de l’eau se fera de manière économique, le lavage des voitures, les arrosages par des moyens mécaniques ou automatiques et le remplissage des piscines sont interdits. Le conseil municipal indique dans un tout ménage ce mercredi que ces mesures entrent en vigueur immédiatement et seront annulées dès que possible. /comm-sbo