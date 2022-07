Vauffelin : des rénovations importantes pour la BFH

La BFH veut rénover et agrandir son département technique automobile de Vauffelin. Ce secteur est l’un des plus importants de la Haute école spécialisée bernoise, mais son bâtiment prend gentiment de l’âge, c’est pourquoi il doit être rénové. Pour cela, le Conseil-exécutif va soumettre à l’approbation du Grand Conseil un crédit d’un peu plus de 9,5 millions de francs. Une somme qui sera allouée à plusieurs travaux sur un bâtiment qui date d’environ 40 ans. Outre les diverses rénovations techniques, un étage supplémentaire sera également construit pour accueillir le nombre grandissant d’étudiants. Le chef de l’office des immeubles et de la construction du canton de Berne Lorenz Held :