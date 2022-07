A 180 degrés : de fromager à policier

Cet été, RJB part sur les traces de destins professionnels particuliers tous les jeudis. Des personnes qui ont complètement changé de carrière, en prenant un virage à 180 degrés. Cette semaine, rencontre avec Christian Ruch, du Fuet. Après un an de formation d’imprimeur, il a choisi de devenir fromager comme beaucoup de membres de sa famille. Puis après plusieurs changements, il est aujourd’hui, à 48 ans, policier, formateur des aspirants francophones à l’école de police à Bienne. Il a changé de voie car « le métier de fromager en lui-même me plaisait énormément, mais je pense qu’il me manquait le contact avec les gens et les perspectives d’avenir ».