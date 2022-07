Avec les cryptomonnaies, la start-up « Treasure Hunters » veut conquérir le monde

« Quand on veut s’attaquer à des marchés comme l’Asie, Treasure Hunters pose des problèmes logistiques. Il est très difficile d’envoyer des cadeaux dans tous ces pays. En Inde, une bonne partie de la population n’a tout simplement pas d’adresse ! Le but est de digitaliser un maximum pour recevoir son lot par e-mail ou sur son smartphone », explique l’un des fondateurs de la start-up delémontaine Pierre Gelso. Selon le cabinet de comparaison des produits financiers HelloSafe, 99 pays du monde acceptent actuellement l'utilisation de cryptomonnaies, qui restent cependant officiellement interdites en Chine. Si cette forme d’argent virtuel simplifie la logistique, il permet également d’économiser de nombreux frais et droits de douane sur les envois.





Certains jouent pour gagner leur vie

Autre avantage, rendre la vie plus facile aux gros joueurs, ceux qui jouent pour gagner leur vie. Voire ceux qui jouent pour manger. « Axie Ifinity, un des géants du « Play to earn », a une immense communauté aux Philippines qui joue pour gagner sa vie. Les joueurs gagnent 300 à 400 dollars par mois, ce qui correspond pour eux à un salaire mensuel. Une cryptomonnaie, c’est davantage liquide, on peut facilement échanger du Token contre du vrai argent. Décider de gagner sa vie en jouant à Token Hunters, c’est donc possible », décrypte Pierre Gelso.