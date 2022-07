Des championnats du monde universitaires de course d’orientation dans la région

Des exigences différentes selon le terrain

Organiser une course d’orientation dans une ville a de nombreuses contraintes au niveau de l’organisation. Ruedi Bösch explique qu’à Bienne et à Langenthal, il a fallu beaucoup collaborer avec les autorités. En effet, il faut éteindre tous les feux rouges pour ne pas perturber les coureurs, mais aussi bloquer certaines rues à la circulation. L’organisateur parle de « défis à ne surtout pas sous-estimer ». À Crémines, d’autres obstacles se dressent devant les organisateurs. Le lieu de la compétition est assez restreint et il y a très peu de place pour mettre en place les différents éléments et le parking. En plus de cela, cette épreuve sera également le théâtre des championnats de Suisse. Plus de 1'200 athlètes supplémentaires sont attendus à cette occasion. /lge