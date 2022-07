Une crèche à la ferme « La Libellule »

« La Libellule » ne manque pas de projets

La ferme « La Libellule » à La Heutte vend directement ses produits sur place. Une épicerie a même été réalisée avec de nombreux produits régionaux. Un café y a été associé dans lequel on peut prendre un verre et bénéficier d’une petite restauration. Mais Eric Steiner et Marie-Laure Gebhard voient encore plus loin. Ils envisagent de proposer des tables d’hôtes, ainsi que des chambres d’hôtes et des cours de cuisine. Il est également prévu de mettre sur pied un petit camping dans le jardin. Le couple s’est aussi lancé un autre défi, celui d’ouvrir une crèche sur le site de l’exploitation. Dès le mois de janvier 2023, des enfants pourront être gardés sur le site de « La Libellule » et pourront profiter du cadre pour découvrir la manière de planter et cultiver fruits et légumes. « On en profitera bien sûr pour sensibiliser les plus jeunes à la production et à la consommation locale », lance Marie-Laure Gebhard. A coup sûr, « La Libellule » a bien pris son envol ! /mle