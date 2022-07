La piscine de St-Imier retourne à plein régime

Vous aussi par ces chaleurs, vous ne rêvez que d’une chose : faire trempette. Justement, c’est de nouveau possible depuis le début du mois à la piscine de St-Imier. Pour rappel, elle avait dû fermer ses portes l’an dernier en raison de problèmes de chloration. Les baigneurs devaient ainsi se rendre à Tramelan. Malgré les gros travaux, tout a été réalisé à temps pour offrir la possibilité de se rafraîchir aux habitants de la région en cette période de canicule. Le bassin était à nouveau accessible au public le 1er juillet. Depuis, plus de 5'000 personnes sont venues en profiter et nous ne sommes qu’à la moitié de la saison puisque le site fermera à la fin du mois d’août. En effet, des travaux de rajeunissement vont débuter. /lge