Les animaux de compagnie souffrent aussi de la canicule

Le chaud ne fait pas de discrimination. Les températures élevées de ces derniers jours affectent les humains mais aussi les animaux. Nos amis à poils et à plumes souffrent peut-être même plus que nous puisqu’ils ne disposent pas toujours de moyens efficaces pour évacuer la chaleur et diminuer la température de leur corps. Il faut être attentif à plusieurs signes pour déterminer si un animal souffre du chaud. « Au début il y a une phase d’excitation, de panique, l’animal cherche le frais, et puis ça tourne, ils se mettent à tituber et les muqueuses deviennent rouges… ce qui peuvent vomissent ou ont la diarrhée, mais tous les animaux n’ont pas cette capacité non plus » explique Nicole Nussbaum, vétérinaire à la clinique VET à Delémont, St-Imier et Breitenbach. Il n'est pas nécessaire selon elle de garder les chats à l'intérieur, mais il faut être plus prudent en ce qui concerne les chiens :