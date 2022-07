Une année faste pour les moissons

Malgré la sécheresse, cette année est particulièrement bonne pour les moissons. Les agriculteurs de la région sont en plein milieu des récoltes, qui devraient prendre fin vers la mi-août.

Orge, triticale, blé : les céréales ont poussé en quantité généreuse cette année. Les rendements pour le blé sont élevés : ils oscillent entre 40 et 50 kg à l’are. La qualité, elle aussi, est au rendez-vous à la plus grande surprise du responsable du centre collecteur de Cormoret Elie Zürcher. « Je suis étonné en bien », a-t-il confié. Il faut dire que les conditions météorologiques de ces derniers mois ne présageaient rien de bon. Et pourtant : « Nous avons vraiment une bonne qualité de blé, ça fait quelques années que ce n’est pas arrivé ». La météo du printemps a permis aux grains de se former en abondance.





Récoltes précoces

Après 37 ans d’activité, Elie Zürcher n’a jamais réceptionné le blé ou l’orge aussi tôt dans l’année. Dans la région, la première orge a été battue le 21 juin. « Le plus tôt que j’ai connu, c’était le 26 juin en 2003 », s’est remémoré le producteur. Les récoltes ont débuté un mois plus tôt qu’il y a trente ans en arrière, a-t-il encore estimé. Selon lui, le phénomène est cyclique et n’est pas uniquement lié au dérèglement climatique. « Des années chaudes comme celle-là, on en a déjà eu ». /ddc