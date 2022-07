Chauffage à distance : les projets de la région avancent

De plus en plus de projets de chauffage à distance voient le jour dans la région. Après Orvin et de Péry – La Heutte, viennent s’ajouter ceux de Sonceboz et de Tramelan.

Le plus avancé est celui de Sonceboz, même s’il ne s’est pas développé aussi rapidement qu’espéré par les autorités. Le processus a pris du temps mais l’étude faisabilité touche à sa fin et un plan financier s’est mis en place. Et pour être plus rapide, il est prévu de mettre en place une société anonyme qui regroupera la Municipalité et la Bourgeoisie selon Claude Auderset, le conseiller municipal en charge des bâtiments, plans de zone et constructions :